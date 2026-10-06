Argentina vs Benín: Hora y dónde ver EN VIVO en Chile el último partido de Lionel Messi

Argentina enfrenta a Benín en un partido especial para Lionel Messi, quien se retira de La Albiceleste en una jornada muy especial.

Argentina y Benín se miden un amistoso internacional este martes, partido que marca la despedida de Lionel Messi de La Albiceleste.

La Pulga viste por última vez la camiseta de su selección, retirándose luego de un ciclo que se extendió por 21 años y que incluyó la histórica obtención del Mundial de Qatar 2022.

El duelo tiene presencia chilena debido a la participación de Fernando Véjar, quien es el árbitro principal de la esperada jornada.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Argentina vs Benín?

El partido de Argentina ante Benín será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

De manera online, el cotejo será emitido por la plataforma de streaming DGO, a la que debes acceder con tu respectivo usuario y clave.

Hora de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

El último encuentro de Messi con su selección inicia a las 20:00 horas de Chile de este martes 6 de octubre.

El escenario es el Estadio Más Monumental de River Plate en Buenos Aires, donde se esperan más de 85 mil hinchas despidiendo a su capitán.