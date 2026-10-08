No se aguantó: Guardia se quiebra y rompe en llanto al escuchar de espaldas discurso de Messi

El trabajador no ocultó su emoción y entregó una conmovedora imagen en el último partido del delantero con La Albiceleste, video que se volvió viral en las redes sociales.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó varios momentos emotivos. Una de ellas es la imagen de un guardia de seguridad llorando al escuchar de espaldas el discurso del ídolo.

El funcionario vigilaba una de las tribunas del Estadio Más Monumental de Buenos Aires, por lo que no pudo presenciar la victoria de La Albiceleste contra Benín ni los múltiples homenajes.

Sin embargo, esto no impidió que se conmoviera con las palabras que La Pulga dijo al público una vez terminado el partido.





La emoción de guardia de seguridad con discurso de Messi

Un video viralizado en redes sociales mostró al trabajador quebrándose con el discurso del delantero, aunque en ningún instante dejó de hacer sus labores.

El registro fue compartido por otra persona que no ocultó su sorpresa, valorando la pasión del guardia que cumplió una importante tarea en la jornada.

Messi se despidió del elenco trasandina jugando los 90 minutos y marcando un gol de penal, desatando la locura de los más de 80 mil hinchas que llegaron al estadio.

El rosarino recibió varios homenajes y regalos, además de cariñosos mensajes de múltiples futbolistas.

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