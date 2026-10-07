El reconocimiento de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras su retirarse de Argentina: “Mi respeto”

Aprovechando un posteo en redes sociales, el portugués destacó a su eterno rival y le mandó un abrazo tras finalizar su etapa con La Albiceleste.

De una leyenda a otra. Cristiano Ronaldo no quedó indiferente y le envió un mensaje a Lionel Messi por su retiro de la Selección Argentina.

El portugués aprovechó un posteo en Instagram de La Pulga, quien este miércoles se despidió de su querida Albiceleste en la victoria 3-0 ante Benín en un amistoso.

Tras los homenajes y el reconocimiento de los hinchas, el rosarino se expresó en redes sociales y recibió la respuesta de CR7.





Cristiano Ronaldo muestra su respeto por Lionel Messi

El goleador luso dejó a un lado la rivalidad y manifestó: “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre”.

“Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, agregó en un comentario que ya superó el millón y medio de likes.

En la publicación, Messi reconoció que “ya extraño vestir la celeste y blanca”, aunque remarcó que está “tomando la decisión correcta”.

“Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, sostuvo.

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