En el discurso que dio en su despedida de la Selección Argentina, La Pulga afirmó que no pasó “nada raro” en la derrota ante España.

Lionel Messi aprovechó su despedida de la Selección Argentina para enterrar las teorías conspirativas sobre el Mundial 2026, donde La Albiceleste perdió la final ante España.

Tras el triunfo 3-0 en el amistoso ante Benín este martes, La Pulga dio un discurso en el que valoró lo realizado por su equipo y puso fin a los rumores que rondaron en suelo trasandino.

“En el último Mundial estuvimos muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro como se dice. Dimos todo, el partido con Inglaterra (en semifinales) fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel piernas y emocional”, sostuvo.

El delantero del Inter Miami afirmó que al último encuentro “llegamos con lo justo. La peleamos como lo hicimos siempre con esta camiseta, con todos los compañeros con los que me tocó compartir”.

“No tengan duda que, todos los compañeros que tuve a mi lado, siempre dejaron todo por esta camiseta”, agregó en medio de la ovación de los hinchas que repletaron el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.





Las insólitas teorías que plantearon en Argentina

El tema comenzó días después de la caída contra La Furia Roja, donde se planteó en diversos programas que hubo un complot para que Argentina no ganara la cita planetaria.

Uno de ellos apuntó a un supuesto “apriete” a familiares de los jugadores y dirigentes de la AFA previo al compromiso, mencionando que hasta el FBI estaba involucrado.

El principal argumento para los conspiranoicos fue la arenga del propio Messi minutos antes de saltar a la cancha, la que fue apagada y en la que la transmisión captó la frase: “Olvidémonos de todo. Solo juguemos”.