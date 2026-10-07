La sutil respuesta de Jorge Jesus a Cristiano Ronaldo tras comunicado: “Lo leí y ahora voy a trabajar”

El entrenador evitó echarle más leña al fuego tras la acusación del delantero, quien aseguró que “faltó a su palabra”.

Jorge Jesus, entrenador de la Selección de Portugal, respondió al comunicado emitido por Cristiano Ronaldo tras su salida del equipo.

Transcurrida las primeras fechas de la Nations League, el veterano delantero rompió el silencio y acusó que el estratega “faltó a su palabra” tras no sumar minutos ante Noruega.

Luego de afirmar en primera instancia que no vio nada por analizar a la Sub 21, el adiestardor se pronunció por este escándalo.





¿Qué dijo Jorge Jesus sobre Cristiano Ronaldo?

Evitando echarle más leña al fuego, el DT contestó este miércoles a las consultas de la prensa lusa y sostuvo: “Leí el comunicado”.

“Ahora, como hago todos los días, voy a la Federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la Selección portuguesa. No tengo nada más que decir. Buenos días”, dijo desde su auto.

En el escrito, Ronaldo hizo una autocrítica y pidió perdón a los hinchas por su actitud en esta fecha FIFA, asegurando que está dispuesto a recibir una sanción de parte de la Federación.

Pese a esto, el jugador del Al Nassr no renunció al equipo y se mostró dispuesto a estar en futuras convocatorias.

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