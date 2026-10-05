Jorge Jesus descarta disculparse con Cristiano Ronaldo, pero deja abierta su vuelta: “Puede volver”

El entrenador de la Selección de Portugal zanjó la polémica con el histórico goleador, afirmando que puede ser convocando en la próxima fecha FIFA.

Jorge Jesus, entrenador de la Selección de Portugal, zanjó la polémica y dejó abierta la posibilidad a que Cristiano Ronaldo vuelva a ser convocado en la próxima fecha FIFA.

El veterano goleador protagonizó un escándalo al abandonar la concentración en plena disputa de la Nations League, molestándose con el estratega por no sumar minutos en uno de los cuatro partidos programados.

Tras la victoria ante Noruega este domingo, el adiestrador volvió a referirse al caso y comentó: “No sé qué va a pasar, para mí todo está abierto”.





“Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera. ¿Por qué no? Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver”, manifestó.

De hecho, el DT remarcó que el delantero “será un jugador citado en la próxima convocatoria, siempre y cuando sume minutos en Arabia y mantenga el deseo de vestir la camiseta nacional”.

La molestia de Jorge Jesus por disculpas a Cristiano Ronaldo

Un aspecto que sí molestó a Jorge Jesus fue el ser consultado por si se disculparía con Ronaldo, lo que descartó de plano.

“No le pido disculpas a nadie. El problema que causó todo esto fue que el jugador estaba calentando. Culpo a la decisión y a lo sucedido. ¿Pero disculparme por qué?”, sostuvo.

En un cruce con un periodista, el entrenador aseguró que es “mentira” que haya prometido pedir perdón por el caso que dio la vuelta al mundo.