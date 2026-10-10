Agónica derrota en la MLS: CF Montreal de Alexis Sánchez cayó en los descuentos ante Toronto FC

Toronto FC se impuso por 2-1 a CF Montreal con dos goles en los descuentos en el Estadio BMO Field de Toronto.

Toronto FC protagonizó una remontada agónica ante CF Montreal y se impuso por 2-1 en un duelo válido por la fecha 29 de la MLS.

En el encuentro, disputado en el Estadio BMO Field de Toronto, se enfrentaron los chilenos Alexis Sánchez y Benjamín Kuscevic.

El elenco donde milita el tocopillano abrió el marcador en el minuto 51, con un gol de Daniel Ríos.





Cuando parecía que el CF Montreal se quedaría con el triunfo, Lewis Morgan anotó el empate a los 93 minutos. Solo dos minutos después, Djordje Mihailovic sentenció el 2-1 definitivo para Toronto FC.

En este encuentro, Sánchez fue titular y permaneció en cancha hasta el minuto 72, cuando fue reemplazado por el delantero Fabian Herbers.

Con esta derrota, el cuadro del tocopillano quedará prácticamente sin opciones de clasificar a los playoffs de la liga estadounidense.