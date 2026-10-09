Juan Martín Lucero desclasifica oferta para dejar la U y hace autocrítica: “No ha sido mi mejor año”

El delantero argentino reconoció que hubo una “oferta real” de Independiente a mitad de año, pero se terminó quedando en Los Azules.

Juan Martín Lucero, delantero de Universidad de Chile, confesó que hubo una chance concreta para dejar el club y partir a Independiente de Avellaneda a mitad del 2026.

Tras arribar como uno de los grandes fichajes a inicio de año, el Gato ha tenido un irregular paso por Los Azules producto de lesiones y bajos rendimientos.

En ese marco, el delantero argentino se refirió al interés del Rojo. “Fue una oferta real, pero siempre dejé todo en manos de Universidad de Chile, que ellos decidieran”, sostuvo previo al crucial partido con Ñublense por la Liga de Primera.

En conferencia de prensa, el trasandino remarcó que “dije en un momento que me quería quedar acá, que quería continuar en el club. Siempre dije que estaba muy contento y muy feliz, así que el volver al fútbol argentino todavía no está en mis planes”.

“Estoy muy feliz y muy contento acá en el club. Es una gran institución, un gran club, me han tratado muy bien. Estoy muy agradecido y obviamente quiero continuar”, dijo sobre sus planes para el 2027.





La dura autocrítica de Juan Martín Lucero

Adicionalmente, Lucero hizo una fuerte autocrítica sobre su estadía en el Romántico Viajero, donde ha marcado 6 goles contando todos los torneos.

“A nadie le gusta ser criticado en su trabajo, pero entiendo al hincha y que es parte del fútbol. Entiendo que mi año no ha sido el mejor, soy muy autocrítico”, comentó.

El ariete de 34 años apuntó que “sé que la única forma de salir es trabajando y entrenando al máximo. Hay situaciones y momentos que uno puede controlar y simplemente suceden”.

“No ha sido mi mejor año en lo que llevo jugando al fútbol. ¿Pero qué voy a hacer? Tengo que seguir entrenando y trabajando”, agregó.