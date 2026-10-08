“Win today, pero calma”: Alexis Sánchez se hace respetar en CF Montreal con potente arenga en inglés

El cuadro canadiense difundió un video de Maravilla entregando palabras de aliento al plantel previo a un partido por la MLS, donde estuvo lejos de complicarse por el idioma.

CF Montreal destacó el liderazgo de Alexis Sánchez, revelando en esta ocasión una potente arenga del tocopillano en inglés.

A través de sus redes sociales, el elenco canadiense difundió un video de Maravilla entregando palabras de aliento a sus compañeros en la previa de un partido contra FC Cincinnati por la MLS.

Lejos de incomodarse por el idioma, el delantero chileno se las arregló para pedir al plantel que juegue con total tranquilidad.





“Boys, it’s 90 minutes, no 45, 90 minutes, okay? Calma, calma. Win today, pero calma. Everything calm”, comentó en la charla.

La arenga tuvo resultados positivos para el Impact, quienes vencieron 3-1 a su rival y pusieron fin a una mala racha de seis encuentros sin ganar por el torneo local.

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Los números de Alexis Sánchez en CF Montreal

Tras llegar a principios de agosto, Sánchez ha jugado 10 partidos en el CF Montreal en el que no ha marcado goles.

Pese a esto, el ariete de 37 años tiene una gran oportunidad de ser campeón el próximo 21 de octubre al disputar la final del Campeonato Canadiense contra Forge FC.