Toronto FC vs CF Montreal: Hora y dónde ver EN VIVO partido de Alexis Sánchez en la MLS

Por una nueva fecha de la fase regular de la MLS, Alexis Sánchez visita con el CF Montreal a Toronto FC de Benjamín Kuscevic.

Alexis Sánchez vuelve a la cancha con el CF Montreal, equipo que este sábado visita al Toronto FC en una nueva jornada de la MLS.

Maravilla y su equipo necesitan ganar para salir del último lugar de la Conferencia Este, visitando en esta ocasión al elenco en el que militan Benjamín Kuscevic.

De no conseguir la victoria, el cuadro del tocopillano quedará prácticamente sin chances de clasificar a los playoffs de la liga estadounidense.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Toronto FC vs CF Montreal?

El partido de Toronto FC vs CF Montreal será transmitido en vivo y online por la plataforma Apple TV.

Para acceder a la aplicación y ver el duelo, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Toronto FC y CF Montreal de Alexis Sánchez

El compromiso de Kuscevic contra Sánchez inicia a las 14:00 horas de Chile de este sábado 10 de octubre.

El escenario es el Estadio BMO Field de Toronto, recinto que cuenta con capacidad para recibir a 28 mil hinchas.