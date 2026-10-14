Alexandra Litvinova publicó un video y sus seguidores se fijaron en un detalle: “¿Es Alexis Sánchez?”

La modelo subió un registro de un cambio de look, pero un singular detalle terminó robándose las miradas y desatando una ola de comentarios.

Un inesperado detalle llamó la atención en un video publicado en redes sociales por Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez.

La modelo subió un registro mostrando un cambio de outfit, pero una decoración en su casa terminó robándose totalmente las miradas.

Se trata de un cuadro colgado en el que aparece el torso de un hombrE, lo que no dejó indiferentes a sus seguidores.





El curioso detalle en video de Alexandra Litvinova

Los usuarios asumieron que se trataba de la imagen de Maravilla, aunque no se pudo confirmar debido a que no aparece su rostro.

El posteo se repletó de reacciones de chilenos, quienes reconocieron que este osado elemento los sorprendió.

“¿Realmente es Alexis el de atrás?”, “no pude evitar mirarlo, jaja” y “pensé que era la única que se fijó”, fueron algunos de los comentarios.

Litvinova solamente contestó con un emoji de beso a una seguidora, quien en un primer momento destacó: “A quién le importa el cuadro, jaja. S ve estupenda”.

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