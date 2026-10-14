A un paso de la final: Cómo ver EN VIVO Estudiantes vs Flamengo por Copa Libertadores

El Pincha abrirá la esperada semifinal de la Copa Libertadores en La Plata, recibiendo al gran candidato a quedarse con el título.

La segunda semifinal de la Copa Libertadores regalará un partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, quienes abrirán su serie este jueves en Argentina.

Tras dejar en el camino a Corinthians y Universidad Católica, el Pincha irá por el primer golpe frente al vigente campeón.

La llave tendrá presencia chilena con Erick Pulgar, pieza clave del Mengao que quiere conquistar su tercer torneo continental.





Estudiantes vs Flamengo: Cómo ver EN VIVO semifinal de Libertadores

El partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo será transmitido en vivo y online por el sitio CHV Deportes de chilevision.cl.

A esto puedes sumar la MiCHV y nuestro canal de YouTube, donde podrás disfrutar totalmente gratis este choque.

Hora del partido entre Estudiantes y Flamengo

La ida de la semifinal de Copa Libertadores comenzará a las 21:30 horas de Chile de este jueves 15 de octubre, con el paraguayo Juan Gabriel Benítez como árbitro.

La revancha fue programada para el próximo jueves 22 del mismo mes en Río de Janeiro.