Oficial: ANFP suspende partido entre la UC y Audax Italiano por grave aluvión en Las Condes

La entidad con sede en Quilín confirmó la postergación del duelo fijado para este sábado, decisión que fue coordinada con Cruzados y la Delegación Presidencial Metropolitana.

Producto del grave aluvión en Las Condes, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) anunció este viernes la suspensión del partido entre Universidad Católica y Audax Italiano.

La emergencia, que ha dejado decenas de afectados, provocó que el encuentro por la fecha 24° de la Liga de Primera no se jugará este sábado 10 de octubre en el Claro Arena.

A través de un comunicado, Cruzados indicó que “esta decisión se adopta en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados”.

“Considerando que la emergencia compromete las condiciones de seguridad necesarias para la realización del espectáculo”, agregaron.

Si bien el recinto de La Franja no se vio afectado por esta situación, el traslado de jugadores, hinchas y funcionarios complicaba todo.

COMUNICADO DE PRENSA La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que debido al frente de mal tiempo que ha afectado a la Región Metropolitana, provocando un grave aluvión en la comuna de Las Condes, se ha decidido suspender el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, programado para el sábado 10 de octubre de 2026 a las 20:00 horas en el Claro Arena, correspondiente a la Fecha 24 de la Liga de Primera Mercado Libre. Esta decisión se adopta en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados, considerando que la emergencia compromete las condiciones de seguridad necesarias para la realización del espectáculo. — Universidad Católica (@Cruzados) October 9, 2026

Final de la Copa de la Liga se mantiene

En cuanto a la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins, por ahora se mantiene programada para el viernes 16 de octubre en el Claro Arena.

El duelo por el título no ha sido modificado, aunque se analizará por parte de las autoridades la posibilidad de cambios.

El compromiso fue fijado para las 20:30 horas, donde se espera una gran cantidad de hinchas.