Final de la Copa de la Liga: Fecha y estadio para el partido entre Coquimbo Unido y O’Higgins

La ANFP definió el recinto para el gran duelo entre Los Piratas y El Capo de Provincia, quienes buscan quedarse con el título y clasificar a la Copa Libertadores 2027.

Tras varios días de especulaciones, este martes se confirmaron las modificaciones para la final de la Copa de la Liga que jugarán Coquimbo Unido y O’Higgins.

La ANFP ratificó que el duelo quedó fijado para el próximo viernes 16 de octubre, comenzando a las 20:30 horas de nuestro país.

Si bien el duelo iba a disputarse en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, se optó por trasladar la definición a Santiago.





¿Dónde se jugará la final de la Copa de la Liga?

El choque se jugará en el Claro Arena, recinto de Universidad Católica que fue habilitado luego de diversas reuniones entre las autoridades.

Los Piratas vienen de eliminar a Unión La Calera en penales, misma situación que El Capo de Provincia que sacó en semifinales a Ñublense.

Además de quedarse con la primera versión del torneo, el ganador clasificará a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

Esto quiere decir que accederá a la fase preliminar 2 del torneo, instancia que esta temporada disputaron Los Celestes.