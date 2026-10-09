A través de sus redes sociales, la escuadra estudiantil indicó que el recinto no sufrió daños y que gue habilitado para la instalación del Cogrid.

Universidad Católica informó este jueves que el Estadio Claro Arena no sufrió daños por el aluvión en Las Condes, el que dejó una importante cantidad de afectados.

A través de sus redes sociales, en el conjunto estudiantil indicaron que “nuestro recinto deportivo no se ha visto afectado por esta situación”.

“Desde Cruzados enviamos nuestro apoyo a los vecinos del sector que se han visto afectados por esta emergencia climatológica”, agregaron.





Pese a esto, La Franja ve muy complicada la opción de jugar este sábado 10 de octubre ante Audax Italiano, partido que es válido por la fecha 24° de la Liga de Primera.

Las alternativas que se estarían manejando serían suspender el duelo o programarlo en otro escenario, lo que se determinará en las próximas horas.

Cogrid se instaló en el Claro Arena

Adicionalmente, la UC permitió la instalación en el Claro Arena del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para monitorear la emergencia.

El comité es integrado por diversas autoridades, quienes analizan el aluvión y las consecuencias que ha dejado.

En cuanto a lo deportivo, los otros cotejos que correrían peligro serían la final de la Copa de la Liga el próximo 16 de octubre y el clásico contra Universidad de Chile a principios de noviembre.