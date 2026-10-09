09/ 10/ 2026 06:21

VIDEO | Así amaneció la “zona cero” del aluvión que arrasó con autos y casas en Las Condes

En Monseñor Álvaro del Portillo con avenida La Plaza, zona cero del aluvión que afectó ayer a Las Condes, maquinaria pesada trabaja este viernes para retirar el lodo, las piedras y otros sedimentos arrastrados tras el desborde de la quebrada La Honda. La emergencia dejó seis personas lesionadas y los equipos aceleran las labores de limpieza antes de que el material se seque, en una jornada donde se espera una máxima de 20°C.