A darlo todo: Team Chile tiene a sus abanderados para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La nadadora Laura Fingerhuth y el voleibolista Gael Arias serán los encargados de liderar a la delegación nacional en la gran ceremonia inaugural.

El Team Chile dio a conocer este viernes sus abanderados para su próximo gran desafío: Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Los encargados de liderar a la delegación nacional serán la nadadora Laura Fingerhuth (17 años) y el voleibolista Gael Arias (16 años), quienes portarán el estandarte patrio en la ceremonia de inauguración en Senegal.

Fingerhuth es especialista en la prueba de pecho y ha estado en cuatro megaeventos, entre los que están los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 (medallista) y los recientes Suramericanos Santa Fe 2026.





“Estoy muy orgullosa de estar aquí. No me lo creía, pensé que era una broma y tuve que preguntar de nuevo. Estoy feliz de poder representar a un país y a todos los deportistas”, comentó sobre la importante labor.

En tanto, Arias estuvo en el Mundial Sub 18 de vóleibol playa junto su binomio Francisco Farías, siendo campeón sudamericano.

“Al principio no lo creía, porque no sabía bien qué era ser abanderado. Cuando me lo confirmaron me quedé emocionado, feliz. Hay harto nervio y ansiedad, pero llevar la bandera significa representar a todos los deportistas de Chile”, sostuvo.

¡ABANDERADOS OLÍMPICOS! 😍🇸🇳🥳 La nadadora Laura Fingerhuth y el voleibolista Gael Arias serán los encargados de portar la bandera chilena 🇨🇱 en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 🇸🇳 (31 de octubre – 13 de noviembre). Laura y Gael —ambos medallistas sudamericanos— liderarán a una delegación de 18 deportistas en un inédito megaevento olímpico en suelo africano. Atentos a tooooodas las novedades en nuestras redes sociales. — Team Chile (@TeamChile_COCH) October 16, 2026

¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 arrancan el sábado 31 de octubre, día en que se realizará la ceremonia de inauguración.

Este será el primero megaevento de esta magnitud que se realizará en África, extendiéndose hasta el 13 de noviembre.

Delegación chilena en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026