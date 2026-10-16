Marianne von Gierke: El último posteo de la fisicoculturista chilena que falleció a los 40 años

La abogada y atleta nacional participó semanas antes en el Mr. Olympia 2026, quedando entre las 15 mejores de la categoría Women’s Physique.

Conmoción ha generado la muerte de Marianne von Gierke, destacada fisicoculturista chilena que perdió la vida a los 40 años.

La deportista nacional falleció pocas semanas después de haber participado por segunda vez en el Mr. Olympia 2026, una de las competencias más reconocidas de la disciplina.

En aquel certamen, la abogada y atleta terminó en el puesto 13° en la categoría Women’s Physique, logro que celebró por redes sociales con un emotivo posteo.





La última publicación en redes de Marianne von Gierke

La última publicación de Instagram de von Gierke se centró en un proceso de transformación física en el que trabajó por seis meses, donde destacó la planificación, entrenamiento, alimentación y suplementación.

“Porque transformar un físico no consiste simplemente en entrenar más o comer menos. Se trata de tomar decisiones estratégicas, ejecutar un plan y ajustar lo necesario para avanzar”, comentó en el posteo que realizó días antes de su deceso.

Respecto al plazo, la deportista expresó: “¿6 meses te parecen poco tiempo? Entonces, ¿por qué todavía dudas de los cambios que puedes conseguir?”.

“No se trata de hacer más. Se trata de hacer lo que corresponde, durante el tiempo suficiente y con una estrategia clara. Deja de subestimar lo que puedes lograr cuando tienes un plan y te comprometes con ejecutarlo”, añadió.

Meses antes de su fallecimiento, la atleta se consagró campeona del certamen mundial Rising Phoenix en Estados Unidos.

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