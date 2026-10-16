¿Preocupación en Colo Colo? El detalle que podría ser clave en interés de México por Fernando Ortiz

En plena lucha por el título con Los Albos, el Tano comenzó a ser vinculado con Tigres pensando en la próxima temporada.

Fernando Ortiz ha sacudido el mundo Colo Colo esta semana. El plena lucha por el título de la Liga de Primera, el entrenador de Los Albos comenzó a ser vinculado con Tigres de México.

El Tano termina contrato en diciembre con el Cacique y por ahora no ha renovado, tema que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, analizará una vez culminada la temporada.

La demora en la extensión del vínculo habría despertado el interés del cuadro azteca, donde hay un importante detalle que puede ser clave.





El vínculo de Fernando Ortiz con Tigres

Ortiz conoce bien a Los Felinos. En su extensa carrera como jugador, el argentino vistió la camiseta del club en la temporada 2009-2010.

De hecho, fue su último equipo en el extranjero antes de regresar a su país para fichar en Vélez Sarsfield y posteriormente en Racing.

Tigres busca un DT para el 2027, soñando con acabar con la negativa racha de tres años sin ser campeón del torneo local.

En medio de estos rumores, que tomaron fuerza en tierras aztecas, el trasandino se enfoca en ser campeón con el Cacique de la Liga de Primera y alcanzar instancias finales de la Copa Chile.