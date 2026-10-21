DT de FC Orenburg destapó inesperada situación de Jordhy Thompson: “No quería entrenarlo”

Ildar Akhmetzyanov se sinceró sobre la actitud que tuvo el delantero chileno a mitad de año, donde intentó dejar el club ruso para volver a Colo Colo.

Tras un complejo comienzo de temporada, Jordhy Thompson pareció haber encontrado el rumbo y ha tenido destacadas actuaciones en el FC Orenburg.

El chileno marcó un doblete el pasado lunes en el empate 2-2 ante Rodina Moscú por la liga rusa, alcanzando los cuatro tantos en el inicio de campaña.

En pleno buen momento, el entrenador del club, Ildar Akhmetzyanov, reconoció que tuvo un cruce con el delantero por su intento de salir de la institución y fichar en Colo Colo a mitad de año.





¿Qué dijo el DT de FC Orenburg sobre Jordhy Thompson?

En declaraciones a Match TV, el estratega afirmó que el atacante “no podía entrenar hasta que firmara un contrato por sus acciones. Yo derechamente no quería entrenarlo”.

“No éramos la primera opción del jugador porque en ese momento estábamos en el último puesto”, comentó sobre el ariete de 22 años, quien finalmente renovó su vínculo hasta 2030.

Akhmetzyanov contó que el propio jugador expresó su deseo de ser tenido en cuenta. “Llegó y dijo que quería estar en el equipo”, dijo.

“Hablamos con él, aceptó nuestras condiciones y se puso en orden. Ahora la mentalidad adecuada y un buen vestuario lo están ayudando a desarrollarse”, sentenció.

FC Orenburg actualmente ocupa el sexto lugar en la tabla de posiciones de la Premier League rusa, sumando 13 puntos en las primeras 11° fechas.

Sin embargo, el elenco Thompson está 9 unidades por debajo del Krasnodar que ocupa el quinto puesto.