Mundial de Escalada Santiago 2026: Cuándo es, sede y dónde ver el esperado evento

Conocido como World Climbing Series Santiago 2026, el evento congregará a deportistas de altísimo nivel en diferentes modalidades. Revisa todos los detalles de la competencia acá.

Santiago se preparara para recibir una fecha del Mundial de Escalada, competencia que reunirá a destacados exponentes de esta disciplina.

Conocido oficialmente como World Climbing Series Santiago 2026, la cita contempla las modalidades de Speed y Lead a nivel femenino y masculino.

El Team Chile estará representado por varios atletas, quienes lucharán contra figuras como la eslovena Janja Granbert, dos veces campeona olímpica, y el español Alberto Ginés López, ganador del oro en Tokio 2020.





Sede y fecha para el Mundial de Escalada en Chile

El Mundial de Escalada se desarrollará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

El evento marcará un hito al realizarse por primera vez en nuestro país.

¿Dónde ver el World Climbing Series Santiago 2026?

El World Climbing Series Santiago 2026 será transmitido en vivo por el sitio de CHV Deportes de chilevision.cl.

Adicionalmente, por la App MiCHV y el canal de YouTube de Chilevisión podrás ver totalmente gratis la competencia.