Colo Colo se despidió de la Libertadores Femenina con tranquilo triunfo ante Caracas

En un partido que fue retrasado por tormenta eléctrica en Quito, el Cacique finalizó su participación en el torneo derrotando con claridad al elenco venezolano.

Colo Colo cerró su participación en la Copa Libertadores Femenina derrotando 3-0 a Caracas este miércoles, resultado que no le alcanzó para mantenerse con vida en el torneo.

En un partido marcado por el retraso de 50 minutos por tormenta eléctrica en Quito, Las Albas saltaron a la cancha sin chances matemáticas de meterse en cuartos de final por las caídas contra Corinthians e Independiente Santa Fe.

El Cacique fue muy superior a las venezolanas, aunque recién pudo abrir la cuenta a los 37 minutos con su capitana Yanara Aedo.





Posteriormente, Mary Valencia aumentó al ventaja al cierre del primer tiempo con un buen cabezazo a la entrada del área.

Las dirigidas por Tatiele Silveira tuvieron varias chances en el complemento, logrando cifras definitivas con el remate de Estefanía Banini a los 92′.

Con esta victoria, Colo Colo se despidió del certamen continental con 3 puntos en igual cantidad de partidos.

Lo que se viene para Colo Colo Femenino

Tras decir adiós a la Libertadores, Colo Colo se enfocará en su llave de semifinales de la Liga Femenina.

El cuadro de Macul enfrentará a Coquimbo Unido en la ronda de las cuatro mejores, mientras que por el otro lado del cuadro se dará el cruce entre Universidad de Chile y Universidad Católica.