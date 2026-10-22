“¿No quieres entrar”?: Revelan parte del tenso diálogo entre Alexis Sánchez y DT del CF Montreal

Maravilla fue suplente y no ingresó en la caída por penales ante Forge FC por la final del Campeonato Canadiense, teniendo un áspero diálogo con el entrenador Philippe Eullaffroy.

Lo que parecía una jornada ideal para salir de la crisis terminó en escándalo. CF Montreal, sin Alexis Sánchez, cayó ante Forge FC en penales en la final del Campeonato Canadiense.

Pese a calentar por varios minutos, Maravilla no ingresó y vio desde el banco la derrota de su equipo que perdió la chance de ser campeón y clasificar a la Concachampions.

La molestia del tocopillano fue evidente, lo que quedó demostrado en un tenso cruce con el entrenador Philippe Eullaffroy que fue viralizado en redes.





Alexis Sánchez discutió con el DT del CF Montreal

Las palabras de ambos fueron desclasificadas por el periodista canadiense Jeremy Filosa, quien apuntó que el DT se acercó al minuto 117 y le dijo al delantero: “¿Quieres entrar?”.

Enojado por entrar en calor por más de 50 minutos, el chileno contestó sentado desde la banca: “¿Para qué?”.

“¿No quieres entrar? ¿Eso es lo que me estás diciendo?”, replicó el estratega que al parecer pretendí su ingreso para los penales.

La respuesta de Sánchez habría sido todavía más contundente. “Mira el reloj, ¿es ahora cuando quieres que entre?”, comentó según el comunicador local.

El final de la historia es conocida, el ariete no entró a la cancha y Forge FC dio el batacazo al conquistar el Campeonato Canadiense.

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