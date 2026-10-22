Chile cayó ante México y buscará la clasificación en la última fecha del Mundial Sub 17 Femenino

Pese a lograr un tempranero gol, La Roja no pudo mantener la ventaja y complicó sus chances de clasificar en la cita planetaria de Marruecos.

La Selección Chilena obtuvo una dura derrota en el Mundial Sub 17 Femenino, cayendo este jueves 3-1 ante México en su segunda presentación.

La Roja tenía la obligación de ganar tras la paridad con Australia en el debut, mostrando buena actitud y abriendo la cuenta a los 11 minutos del primer tiempo con Catalina Muñoz.

Sin embargo, el combinado nacional no pudo mantener la ventaja y Las Aztecas nivelaron todo con Mía Urbano a los 34′.

A partir de ese momento, la escuadra norteamericana tomó el control de las acciones y contó con varias ocasiones en el lapso inicial y el complemento.

Luego de fallar algunas ocasiones, Citlalli Reyes los 64′ y Nicole Jiménez a los 82′ sentenciaron la caída de las dirigidas por Vanessa Arauz.





Chile se jugará su clasificación en la última fecha

Este resultado dejó al elenco nacional en el tercer lugar del Grupo F con un punto, quedando debajos de México que tiene 3 unidades.

Con esto, Chile tiene que vencer a toda costa a España en el siguiente duelo para tener chances de clasificar a la siguiente ronda del certamen que se juega en Marruecos.

La Furia Roja ha conseguido dos triunfos y aseguró su cupo en la próxima fase, imponiéndose en esta misma jornada 3-1 a Australia.

¿Cuándo juegan Chile y España por el Mundial Sub 17 Femenino?

La Roja cerrará la fase de grupos ante España el domingo 25 de octubre, partido que comenzará a las 12:00 horas de nuestro país.