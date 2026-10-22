Chile vs México: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 17 Femenino

La Roja enfrenta a México en un partido clave por la fase de grupos del Mundial Sub 17 Femenino, buscando su primera victoria tras empatar en el debut.

La Selección Chilena afronta un nuevo desafío por el Mundial Sub 17 Femenino, midiéndose a México este jueves en un trascendental partido.

Tras igualar 1-1 ante Australia en el estreno, La Roja necesita vencer a Las Aztecas que vienen de sufrir una dolorosa derrota con España en la primera fecha.

De conseguir el triunfo, la escuadra dirigida por Vanessa Arauz quedará en muy buena posición para clasificar a la siguiente ronda a falta de una jornada.





Chile vs México por el Mundial Sub 17 Femenino: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante México, válido por la fecha 2° del Mundial Sub 17 Femenino, será transmitido en vivo y online por el sitio de CHV Deportes de chilevision.cl.

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¿A qué hora es el partido de Chile ante México?

El compromiso de las nacionales contra las norteamericanas inicia a las 15:00 horas de Chile de este jueves 22 de octubre, disputándose en el Complejo de Fútbol Femenino de Rabat, Marruecos.