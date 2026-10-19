Luchado estreno: Chile arrancó el Mundial Sub 17 Femenino con un empate ante Australia

La Roja sumó su primer punto en la cita planetaria tras igualar con las oceánicas en un duelo muy parejo. El próximo desafío será ante México.

Una trabajado empate logró la Selección Chilena en su debut por el Mundial Sub 17, igualando 1-1 a Australia este martes.

Por la primera fecha del Grupo F, La Roja mostró carácter y pasajes de buen fútbol frente a las oceánicas que dominaron la pelota gran parte del partido.

El primer aviso llegó a los 13 minutos del primer tiempo, con Catalina Muñoz sacando un remate que contuvo de buena manera la arquera Dali Gorr.

Las Matildas respondieron con una chance clarísima, pero la arquera Oriana Cristancho se lució con una brillante atajada para mostrar sus credenciales.

La apertura de la cuenta llegó a los 32′ por medio de Kiara Concha, quien conectó de manera perfecta un centro desde el sector derecho y desató la locura de las nacionales.





La Roja no pudo mantener la ventaja ante Australia

La tónica del encuentro se mantuvo en el segundo tiempo. Lamentablemente, las dirigidas por Vanessa Arauz no pudieron mantener la ventaja.

La paridad llegó a los 63′ tras una jugada preparada que sentenció la ingresada Charlotte Bradshaw, generando incertidumbre de cara al cierre del duelo.

Sin embargo, el marcador no se volvió a mover y el combinado nacional sumó su primer punto en el torneo.

Este resultado dejó a Chile por debajo de España que ya tiene 3 unidades al vencer a primera hora a México.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por el Mundial Sub 17 Femenino?

El próximo partido de Chile por el Mundial Sub 17 será el jueves 22 de octubre, día en que se medirá a México a partir de las 15:00 horas de nuestro país.

Posteriormente, La Roja cerrará la fase de grupos contra España el domingo 25 de este mes.