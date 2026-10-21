Chile sufrió nueva caída en el Ranking FIFA Femenino: Alcanzó en su peor ubicación desde 2010

Pese a la victoria sobre Bolivia en su último amistoso, La Roja bajó un lugar y quedó muy cerca de dejar de ser Top 50.

Un nuevo revés sufrió la Selección Chilena Femenina en el Ranking FIFA, descendiendo hasta el puesto 49° tras la última actualización.

Pese a la victoria 7-0 sobre Bolivia el 11 de octubre pasado en un amistoso, La Roja bajó un lugar producto de la subida de 6 escalones de Bielorrusia que ahora es 46°.

Esta nueva ubicación es la peor del combinado nacional desde agosto del 2010, donde llegó a posicionarse 51°.





Pese a esto, las dirigidas por Luis Mena se mantienen como la sexta selección a nivel sudamericano y le pisan los talones a Paraguay (44°).

Cabe recordar que Chile tenía agendado otro compromiso con La Verde el 13 de octubre, pero el sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana obligó a cancelar el encuentro.

En la parte alta, Colombia ratificó su buen momento a nivel de selecciones y se metió en el Top 20 por segunda vez en su historia.

Top 10 Ranking FIFA Femenino

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