Chile sufrió nueva caída en el Ranking FIFA Femenino: Alcanzó en su peor ubicación desde 2010
Pese a la victoria sobre Bolivia en su último amistoso, La Roja bajó un lugar y quedó muy cerca de dejar de ser Top 50.
Un nuevo revés sufrió la Selección Chilena Femenina en el Ranking FIFA, descendiendo hasta el puesto 49° tras la última actualización.
Pese a la victoria 7-0 sobre Bolivia el 11 de octubre pasado en un amistoso, La Roja bajó un lugar producto de la subida de 6 escalones de Bielorrusia que ahora es 46°.
Esta nueva ubicación es la peor del combinado nacional desde agosto del 2010, donde llegó a posicionarse 51°.
Pese a esto, las dirigidas por Luis Mena se mantienen como la sexta selección a nivel sudamericano y le pisan los talones a Paraguay (44°).
Cabe recordar que Chile tenía agendado otro compromiso con La Verde el 13 de octubre, pero el sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana obligó a cancelar el encuentro.
En la parte alta, Colombia ratificó su buen momento a nivel de selecciones y se metió en el Top 20 por segunda vez en su historia.
Top 10 Ranking FIFA Femenino
- España
- Estados Unidos
- Alemania
- Inglaterra
- Japón
- Francia
- Brasil
- Suecia
- Canadá
- Dinamarca
Ranking FIFA Femenino selecciones sudamericanas
- 7. Brasil
- 19. Colombia
- 30. Argentina
- 42. Venezuela
- 44. Paraguay
- 49. Chile
- 60. Ecuador
- 61. Uruguay
- 74. Perú
- 115. Bolivia