¡Extraordinaria! María José Mailliard obtuvo el oro en Mundial de Maratón de canotaje

La chilena marcó diferencias y se impuso en la primera edición que se realiza en Sudamérica, dándole una nueva alegría al país.

Un triunfo histórico logró este domingo María José Mailliard, quien se coronó campeona en el Mundial de Maratón de canotaje.

La chilena consiguió el oro en Gualeguaychú, Argentina, en una edición que por primera vez se realiza en Sudamérica.

En un circuito de 15,4 kilómetros, la atleta de 35 años marcó claras diferencias a partir de la tercera vuelta y se impuso con un tiempo 1 hora, 17 minutos y 56 segundos.

El desempeño de la nacional se sumó a su gran labor en los recientes Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde obtuvo dos oros y otras dos platas.

Una de sus victorias fue junto a Paula Gómez en la categoría 500 metros C2, dándole en esta ocasión más alegrías al Team Chile.