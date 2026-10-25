Barcelona vs Real Madrid: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el clásico de España

Barcelona y Real Madrid juegan este domingo una nueva edición del clásico de España, partido que se disputa en el Estadio Camp Nou.

Barcelona se mide al Real Madrid en un partido que paraliza el mundo, jugando este domingo una nueva edición del clásico de España.

Los Catalanes han tenido un espectacular arranque en LaLiga al ganar sus primeros nueve encuentros, aunque vienen de una dura derrota con el PSG por la Champions League.

Por la otra vereda está el Merengue, quienes están obligados a ganar para acercarse a su eterno rival en la lucha por el liderato del torneo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Barcelona vs Real Madrid?

El partido de Barcelona ante Real Madrid, válido por la fecha 10° de la liga española, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, las plataformas de streaming DGO y Paramount+ emitirán el esperado duelo de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Barcelona y Real Madrid por la liga española

El compromiso del Blaugrana contra La Casa Blanca inicia a las 17:00 horas de Chile de este domingo 25 de octubre.

El escenario en esta ocasión es el Estadio Camp Nou, donde se espera un tremendo marco de público.