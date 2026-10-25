Chile vs España: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 17 Femenino

La Roja enfrenta a España en un duro desafío por el cierre de la fase de grupos, definiendo su futuro en el Mundial Sub 17 Femenino.

La Selección Chilena define su futuro en el Mundial Sub 17 Femenino, jugando este domingo un partido determinante ante España.

Luego de la derrota con México en la última jornada, La Roja se quedó sin margen de error y debe vencer a toda costa a las europeas para tener chances de clasificar a la siguiente ronda.

El desafío no es nada sencillo para las pupilas de Vanessa Arauz, teniendo en cuenta que La Furia Roja ganó sus dos primeros encuentros y ya aseguró su cupo en la próxima fase del torneo que se desarrolla en Marruecos.





Chile vs España por Mundial Sub 17 Femenino: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante España será transmitido en vivo y online por el sitio de CHV Deportes de chilevision.cl.

A esto se suma la App MiCHV, plataforma en la que puedes ver GRATIS este duelo por la fecha 3° del Mundial Sub 17 Femenino.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs España GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Chile vs España?

El compromiso de la escuadra nacional contra las ibéricas inicia a las 12:00 horas de Chile de este domingo 25 de octubre, disputándose en el Women’s Football Complex de Rabat, Marruecos.