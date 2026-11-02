“Desafiante e intimidante”: Informe arbitral dio detalles de expulsión de Fernando Gago ante la UC

El árbitro Diego Flores manifestó en su informe que el entrenador de la U tuvo una “actitud confrontacional” una vez terminado el partido.

A un día de la victoria de Universidad Católica sobre Universidad de Chile, se conocieron los detalles de la expulsión del entrenador de Los Azules, Fernando Gago.

El estratega argentino vio la roja al final del cotejo jugado este domingo, luego de un tenso cara a cara con el árbitro Diego Flores.

El juez nacional apuntó en su informe que hubo una “conducta inadecuada dentro del banco”, indicando que el adiestrador ingresó a la cancha una vez terminado el partido.





Diego Flores detalló actitud de Fernando Gago

El colegiado mencionó que el DT “se dirigió hacia mi persona para reclamar de manera reiterada y en actitud confrontacional decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro”.

Una vez mostrada la roja, Flores consignó que Gago “reaccionó acercándose de manera desafiante e intimidante hacia mi persona, reduciendo completamente la distancia entre ambos y posicionando su rostro frente al mío, llegando prácticamente a hacer contacto frente con frente, mientras continuaba reclamándome”.

“Luego de esta situación, se alejó de mi posición y se dirigió hacia uno de mis asistentes, continuando con sus reclamos. Posteriormente regresó nuevamente hacia mi posición para continuar reclamándome, manteniendo su actitud confrontacional, hasta que finalmente se alejó”, añadió.

La expulsión generó un nuevo problema en Gago, quien podría ser suspendido en plena recta final de la Liga de Primera.

A falta de cuatro fechas para el cierre del torneo, la U se estancó en 48 puntos y perdió prácticamente todas las chances de alcanzar a Colo Colo, que quedó con 58 unidades y está a un paso de quedarse con el título.