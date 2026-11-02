Charles Aránguiz enciende la alerta por su futuro en la U: “Vamos a conversar”

Tras la derrota ante Universidad Católica, el Príncipe aseguró que pretende conversar con la directiva sobre su continuidad en Los Azules.

En medio del duro golpe que significó para Universidad de Chile la derrota ante Universidad Católica, Charles Aránguiz encendió una nueva alarma.

El Príncipe reconoció que todavía está analizando su continuidad en Los Azules para el 2027, año en que el club festejará su Centenario.

Si bien afirmó que se aplicó una cláusula de renovación por minutos disputados, el volante indicó que todavía no ha firmado el vínculo.





¿Qué dijo Charles Aránguiz?

En diálogo con TNT Sports, el oriundo de Puente Alto habló de su situación personal y sostuvo que “he tenido un poco de mala suerte con las lesiones”.

“Me ha costado volver a tomar ritmo, pero con un poco de tranquilidad porque cada vez que estuve en buena forma física pude competir con los colegas de la profesión”, agregó.

Respecto a su permanencia en el Romántico Viajero para el próximo año, Aránguiz remarcó: “Mira, ahí estamos hablando pero bien de lejos. Si bien tengo una cláusula que ya se cumplió por una sumatoria de minutos y cosas así, hay que firmar”.

“Mi objetivo es terminar de la mejor forma posible y vamos a conversar con la directiva o la gente que llegue, no sé que va a pasar ahí, y después veremos el futuro”, añadió.