“Vas a llorar”: La UC aprovecha con todo el triunfo ante la U y lanza ácidas burlas en redes

Los Cruzados disfrutaron de su victoria con irónicos posteos contra Los Azules, entre los que está una reacción al gol y la velocidad de Clemente Montes.

Universidad Católica disfruta su momento. Los Cruzados vencieron 1-0 a Universidad de Chile este domingo en un colmado Claro Arena.

La edición 203 del clásico universitario fue para La Franja, quienes se impusieron con el tempranero gol de Clemente Montes tras una buena jugada colectiva.

El triunfo fue aprovechado con todo por el elenco de la precordillera, lanzando ácidas burlas en contra del cuadro laico.





Las burlas de la UC a la U

Apenas terminó el cotejo, las redes sociales de la UC se repletaron de publicaciones en las que se mofan del Romántico Viajero.

“Vas a llorar”, “en casa propia manda el dueño” o “de regreso a los objetos perdidos” fueron solamente algunos de los posteos.

Uno de los que más llamó la atención se dio al cierre de la jornada, donde ironizaron con la velocidad de Montes que fue clave en el tanto de los locales.

“Y así de rápido se nos fue el domingo”, escribieron junto a una foto en la que aparece Matías Zaldivia intentando alcanzar al delantero.

Con esta victoria, Universidad Católica se acercó a solamente dos puntos de la U en la lucha por el Chile 2 que entrega pasajes para la Copa Libertadores, todo esto a falta de cuatro fechas para el cierre del torneo.

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