Colo Colo vs Puerto Montt: Hora y dónde ver EN VIVO reanudación partido por Copa Chile

Colo Colo finaliza su llave de Copa Chile frente a Deportes Puerto Montt, buscando este lunes asegurar su paso a las semifinales del torneo.

Colo Colo y Deportes Puerto Montt ponen a la historiada revancha por Copa Chile, finalizando este lunes la llave de cuartos de final.

Tras dos suspensiones a causa de la lluvia, Los Albos reciben a El Velero en los 45 minutos restantes del encuentro que comenzó el pasado 6 de octubre.

El Cacique está ganando el encuentro por 1-0 con el gol de Javier Correa, superando de forma momentánea a los sureños por 2-0 en el marcador global.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Puerto Montt?

El partido de Colo Colo ante Puerto Montt por Copa Chile será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO Max emitirá de manera online la reanudación de la revancha por los cuartos de final.

Hora del partido entre Colo Colo y Puerto Montt por Copa Chile

El compromiso del Popular contra el elenco de la Primera B inicia a las 19:00 horas de Chile de este lunes 2 de noviembre, disputándose en el Estadio Monumental.

El vencedor de este cruce se medirá en semifinales contra O’Higgins de Rancagua, cuadro que avanzó a esta ronda hace varias semanas.