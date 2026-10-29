Crisis desatada en CF Montreal: DT de Alexis Sánchez apuntó que refuerzos “no han ayudado”

Tras la derrota 4-0 ante Charlotte FC, Philippe Eullaffroy perdió la paciencia y arremetió contra las incorporaciones del elenco canadiense.

Alexis Sánchez vivió otra jornada para el olvido en el CF Montreal, elenco que este miércoles fue goleado 4-0 por Charlotte FC por la fase regular de la MLS.

El resultado colmó la paciencia del entrenador Philippe Eullaffroy, quien arremetió en duros términos contra los refuerzos que llegaron al club, incluido Maravilla.

Tras el encuentro, el estratega francés catalogó como “decepcionante” la actuación de sus pupilos y apuntó: “Los recién llegados no nos han ayudado, salvo quizás Olger (Escobar)”.





El adiestrador mencionó que “los últimos 30 minutos fueron un desastre”, lo que coincidió con la aparición del delantero chileno que ingresó a los 62′.

La entrada del tocopillano coincidió con el destape del conjunto de Carolina del Norte, que liquidó el compromiso con tres tantos a partir de ese momento.

“Hay quienes están totalmente metidos en el partido, mientras que otros parecen estar ya en otra parte. Ese es el primer punto; el segundo es que la confianza no es muy alta”, agregó el DT.

CF Montreal se mantiene último en la MLS

La caída mantiene a CF Montreal en el último lugar de la Conferencia Este de la MLS, sumando 25 puntos en 32° fechas.

El equipo de Sánchez ya no tiene chances de clasificar a los playoffs, por lo que solamente disputará sus últimos dos cotejos buscando no ser el peor equipo de la liga.