No todo está suspendido: El único partido de la Primera B que se jugará este fin de semana

La ANFP postergó la fecha 30° de la Liga de Ascenso por la incertidumbre que hay con el caso de San Marcos de Arica, aunque hay un encuentro que se mantuvo intacto y sí se disputará.

Incertidumbre total hay en la Primera B tras la desafiliación a San Marcos de Arica, situación que se conoció el pasado martes 27 de octubre.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina aplicó la drástica medida contra Los Bravos del Morro, generando una gran interrogante sobre posibles cambios en la tabla de posiciones a falta de una fecha para el cierre del torneo.

Esto obligó a la ANFP a suspender la jornada 30° de la Liga de Ascenso, aunque hay un partido que mantiene intacto y se jugará este fin de semana.





Curicó Unido vs Temuco: El partido que se mantiene en la Primera B

El único encuentro que no se postergó es el de Curicó Unido ante Deportes Temuco, quienes se medirán este viernes 30 de octubre.

Ninguno de estos dos equipos pelea por entrar a la liguilla ni está en peligro de descenso, por lo que saltarán a la cancha solamente para cerrar la temporada.

El compromiso fue programado para las 21:15 horas de Chile, disputándose en el Estadio La Granja.

El resto de la fecha todavía no ha sido reprogramada a la espera de las apelaciones presentadas por San Marcos de Arica.

Los partidos postergados de la Primera B