Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: Cuándo empieza y dónde ver el gran evento

Senegal será la sede de la cuarta decisión de este importante evento deportivo, donde el Team Chile dirá presente con 18 atletas.

Senegal se prepara para ser sede de un multitudinario evento: Los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 que en esta ocasión serán en Dakar.

La cita será la cuarta en la historia, desarrollándose por primera vez una competencia de los cinco anillos en África.

204 países serán representados por más de 2.600 atletas, incluyendo al Team Chile que dirá presente con 18 representantes en diferentes disciplinas.





¿Cuándo empiezan los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026?

La ceremonia inaugural que dará el vamos al encuentro deportivo es el sábado 31 de octubre, donde se realizará el tradicional desfile de las delegaciones.

Nuestro país estará liderado por la nadadora Laura Fingerhuth (17 años) y el voleibolista Gael Arias (16 años), quienes serán los abanderados en la instancia.

En tanto, la clausura quedó fijada para el viernes 13 de noviembre.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

El gran evento deportivo lo podrás ver online y gratis por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.