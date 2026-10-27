Cita con la historia: La delegación del Team Chile para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

18 deportistas representarán al país en esta gran competencia que se realizará en Senegal. La nadadora Laura Fingerhuth y el voleibolista Gael Arias serán los abanderados nacionales.

El próximo sábado 31 de octubre comenzará un nuevo desafío para el Team Chile: Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

18 deportistas representarán al país en esta gran competencia, la que se realizará en Senegal y que marcará un hito al ser el megaevento de esta magnitud que se organizará en África.

Los abanderados nacionales serán la nadadora Laura Fingerhuth (17 años) y el voleibolista Gael Arias (16 años).





La primera de ellas es especialista en pecho, compitiendo hace pocas semanas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Por su parte, Arias estará en el voley playa junto a Francisco Farías, con quien ha sido subcampeón sudamericano y participante del Mundial Sub 18 de la especialidad.

Delegación chilena en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Roxana Ramírez (Atletismo – 100m planos) Vittorio Gorziglia (Atletismo – Lanzamiento del Disco) Valentina Cancino (Atletismo – 800m) Daimy Balve (Básquetbol 3×3) Constanza Mella (Básquetbol 3×3) Victoria Sarce (Básquetbol 3×3) Isidora Cornejo (Básquetbol 3×3) Ana Fierro (Ciclismo Ruta) Bruna de Rossetti (Ecuestre) Sofía Bossay (Esgrima – Sable) Laura Fingerhuth (Natación – 50 y 100m pecho) Joaquín Gálvez (Natación – 50 y 100m pecho) Julieta Araya (Skateboarding – Street) Catalina Ramírez (Tenis de Mesa) Raimundo San Martín (Triatlón) Gael Arias (Vóleibol Playa) Francisco Farías (Vóleibol Playa) Renato Silva (Wushu) ¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 los podrás ver por Chilevisión, señal en la que encontrarás una completísima cobertura.