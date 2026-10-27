Memes, cancelación y disculpas: El inesperado problema en el que se metió Kylian Mbappé con China

Un comentario sobre su apodo “Kylian dictador” y una imagen desataron un tremendo lío con el país asiático, lo que derivó en disculpas del propio futbolista y de la liga española.

Kylian Mbappé otra vez está en el ojo de huracán, esta vez por un insólito problema que derivó en la cancelación de contratos y pedidos de disculpas a China.

Todo se originó luego de que el delantero asegurara que se divertía con los memes en el que lo comparaban con Mao Zedong, fallecido líder de dicho país.

“Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”, comentó el francés durante una entrevista.

Sus palabras trajeron duras consecuencias. La televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de la liga española y, por ende, de los partidos del Merengue.

A esto se sumó la caída de contratos comerciales con empresas del gigante asiático, dándole al galo un importante golpe a nivel económico.

😂🇫🇷 Kylian Mbappé avoue qu’il rigole en voyant les memes qui le représentent en… dictateur. 😭 @Thebridge_show #Mbappé #Football #Memes #France https://t.co/MXgKh8Hjjq — Que Du Foot (@Que_Du_Football) October 26, 2026

Kylian Mbappé se disculpa por su comentario sobre China

La situación llevó a Mbappé a emitir un comunicado en el que pidió “disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido”.

“No era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido”, sostuvo en el escrito publicado en tres idiomas en sus redes sociales.

En tanto, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, lamentó “profundamente” el caso y afirmó que “no podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos”.

“Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación”, señaló.

Mira los comunicados acá

Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino. Durante muchos años hemos construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español. No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos. Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación. Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2026