La preocupación de Laura Urruticoechea, pareja de Nicolás Jarry, por lluvias en Las Condes: “Siento pena”

La joven se manifestó por lo ocurrido en el sector oriente de la capital, donde nuevamente hubo consecuencias producto del sistema frontal.

El sistema frontal de este lunes 26 de octubre volvió a dejar consecuencias en Las Condes, donde vecinos se mantuvieron en alerta por el desborde de la Quebrada Honda.

La situación generó preocupación en vecinos y en Laura Urruticoechea, pareja del tenista Nicolás Jarry, que mandó un mensaje a los afectados.

A través de una historia en Instagram, la joven subió una foto de las informaciones dadas por CHV Noticias y apuntó: “Verdaderamente siento pena”.





“Ánimo a todos los que están por ahí”, añadió, agregando diferentes emojis y siguiendo atenta la coyuntura.

El hecho se dio a menos de tres semanas del aluvión que afectó a vecinos de la misma comuna, quienes sufrieron varios daños.

Autoridades llaman a tener precaución por sistema frontal

En este marco, autoridades han llamado a tener precaución al transitar por los sectores más afectados de la Región Metropolitana, especialmente en las cercanías de las quebradas.

A raíz de lo ocurrido, se informó la suspensión de clases este martes 27 de octubre en algunas comunas como Las Condes, Peñalolén y Lo Barnechea, entre otras.

Misma situación rige en Requinoa, región de O’Higgins, en la que hubo daños por un tornado.