El tranquilo festejo de Nicolás Jarry tras volver con triunfo al circuito ATP: Venció a Tomás Barrios

El Príncipe se impuso en un apretado duelo al chillanejo por la primera ronda del Challenger de Cali, tomando con muchísima tranquilidad la victoria.

Un alegre regreso al circuito tuvo Nicolás Jarry (854°), venciendo este lunes por 6-4, 6-7 (3) y 6-2 a Tomás Barrios (155°) en la primera ronda del Challenger de Cali.

El Príncipe volvió a jugar un partido profesional luego de seis meses, dando un gran golpe en el torneo al derrotar al chillanejo que era quinto cabeza de serie.

El duelo se extendió por casi tres horas, con el santiaguino mostrando algunas imprecisiones por su falta de ritmo que finalmente no opacaron su jornada.





En festejo de Nicolás Jarry tras vencer a Tomás Barrios

Tras sentenciar su victoria, el ex número uno de Chile se mostró muy tranquilo y solamente apretó el puño, saludando a su compatriota en la red con un abrazo.

Posteriormente, el nacional dejó su raqueta junto a los bolsos y saludó a los fanáticos levantando su mano derecha por algunos segundos.

Jarry se medirá en la próxima ronda al ganador del cruce entre los brasileños José Pereira (742°) y Matheus Pucinelli de Almeida (240°).

Cabe recordar que el chileno aprovechó una invitación de parte de la organización, buscando avanzar poco a poco en el ranking para entrar en los próximos meses a torneos más competitivos.

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