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Nicolás Jarry prepara su regreso al tenis: Cuándo jugará y dónde volverá a competir

Tras seis meses de inactividad, el chileno recibió una invitación para comenzar a dejar atrás una compleja etapa personal.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Nicolás Jarry afina detalles para su esperado regreso al tenis. Tras seis meses inactivo, El Príncipe jugará el Challenger de Guayaquil, Ecuador.

El chileno recibió una invitación para disputar este torneo, el que entregará 75 puntos para el campeón.

La noticia fue confirmada por la propia organización, quienes destacaron que el nacional tiene tres títulos ATP y que llegó a ser finalista del Masters 1000 de Roma en 2024.

¿Cuándo jugará Nicolás Jarry el Challenger de Guayaquil?

Jarry disputará el Challenguer de Guayaquil a partir del domingo 25 de octubre, apostando por avanzar la mayor cantidad de rondas para recuperar ritmo.

Su última aparición en un certamen fue en abril de este año en Oeiras, Portugal, donde se tuvo que retirar por molestias en uno de sus codos.

El santiaguino ocupa actualmente el puesto 867° del ranking ATP, perdiendo una gran cantidad de posiciones en julio al no poder defender los octavos de final alcanzandos en Wimbledon 2025.

En aquel Grand Slam, el chileno se inclinó en la cuarta ronda ante el británico Cameron Norrie en cinco sets.

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