Lo tiene decidido: Arturo Vidal contó qué quiere hacer cuando se retire del fútbol

Pese a que ha manifestado que su intención es continuar en Colo Colo, el King reveló lo que tiene en mente una vez que cuelgue los botines.

Si bien reconoció hace algunas semanas que no piensa en el retiro, Arturo Vidal habló sobre los pasos que dará una vez que termine su exitosa carrera como futbolista.

El King se mantiene vigente a los 39 años, convirtiéndose en pieza clave para el entrenador Fernando Ortiz e ilusionándose con conquistar la Liga de Primera junto a Colo Colo.

Una vez que cuelgue los botines, el volante reiteró que quiere convertirse en entrenador y asumir en la banca de Los Albos.





El objetivo de Arturo Vidal tras retirarse del fútbol

En una de sus habituales transmisiones por streaming, el bicampeón de América comentó: “Cuando me retire quiero dirigir en Colo Colo”.

“Ese es mi sueño. Quiero ser campeón y luchar por la Copa Libertadores”, manifestó el Rey, indicando una vez más que el Cacique puede dar que hablar en el terreno internacional.

“Se pueden hacer cosas importantes. Con esa hinchada que tiene, se pueden hacer cosas importantes”, recalcó.

Vidal termina contrato en diciembre con Colo Colo y por ahora no ha renovado, situación que se resolverá una vez concluida la temporada.

El mediocampista ha manifestado su deseo de permanecer en el club y colaborar con los más jóvenes del plantel.