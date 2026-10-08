“Te amo”: Hijo de Arturo Vidal y Marité Matus publicó romántico foto con su pareja

Alonso Vidal, conocido popularmente como “Monito”, compartió una romántica imagen que llamó la atención de sus seguidores.

Alonso Vidal, hijo mayor de Arturo Vidal y Marité Matus, llamó la atención en redes sociales al compartir registro junto a su pareja.

El apodado “Monito” se volvió muy popular hace algunos años, alcanzando miles de reproducciones en los videos que compartía en YouTube.

En una etapa completamente distinta, el joven de 17 años se mostró dando un romántico beso.





Monito Vidal comparte foto con su pareja

El hijo del futbolista nacional y la empresaria, que están separados desde hace un largo tiempo, apareció con ropa deportiva y zapatos de fútbol, mientras que su pareja viste un polerón rojo.

La pareja del Monito es Macarena Antonia, joven que hace poco cumplió 18 años y que es muy popular en TikTok.

En dicha red social tiene más de 800 mil seguidores, compartiendo contenido de su vida diaria y algunas imágenes con su pololo.

Tras describirlo como “el mejor” en el posteo, el influencer respondió a Macarena Antonia y escribió: “Te amoo mi vida”.