Arturo Vidal sorprendió con video cocinando por primera vez para su hijo: “Mi mamá nunca…”

El futbolista nacional publicó un registro de un tierno momento junto a su pequeño, a quien deleitó con huevos revueltos y pan tostado.

Arturo Vidal cambió brevemente de rubro. El King sorprendió a sus seguidores al mostrar un video en el que cocinó por primera vez para su hijo.

El volante de Colo Colo compartió un agradable momento familiar, aprovechando de revelar que no tuvo demasiada experiencia en el mundo culinario.

¿El plato elegido? Huevos revueltos con pan tostado, los que preparó junto a su pequeño.





Arturo Vidal cocinó por primera vez para su hijo

En el registro se observó que al futbolista nacional le tuvieron que recordar que pusiera el pan en la tostadora. “No sabe ni quebrar un huevo”, dijo la persona que lo grabó.

Mientras le insistían en que era primera vez que preparaba algo para su hijo, el bicampeón de América contó: “Mi mamá, te lo juro, nunca me dejó entrar en la cocina”.

“Ella quería hacer siempre todo”, insistió el Rey, quien recibió la ayuda de su retoño que lo ayudó condimentando con sal y botando las cáscaras.

El video se repletó de comentarios de sus seguidores, donde hasta Leo Rey se expresó colocando emojis de aplausos por esta divertida instancia.

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