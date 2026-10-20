PSG vs Barcelona: Hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Champions League

PSG y Barcelona paralizan el mundo este martes, chocando en el Parque de los Príncipes por la fecha 3° de la fase de liga de la Champions League.

PSG se mide este martes al Barcelona en un verdadero choque de gigantes, poniendo cara a cara dos poderosos de Europa por una nueva jornada de la Champions League.

Los Parisinos vienen de dar un golpe de autoridad al vencer la semana al Manchester City, demostrando que van por un histórico tricampeonato en el torneo.

Su rival en esta oportunidad es el intratable elenco español, quienes han ganado todos sus encuentros esta temporada con un altísimo nivel colectivo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de PSG vs Barcelona?

El partido de PSG ante Barcelona, válido por la fecha 3° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

De manera online, este importante duelo será emitido por la plataforma de streaming Disney + en su Plan Premium.

Hora del partido entre PSG y Barcelona por la Champions League

El compromiso del elenco galo contra Los Catalanes inicia a las 16:00 horas de Chile de este martes 20 de octubre.

El escenario es el mítico Parque de los Príncipes de París, donde se espera un gran marco de público.