Ni le mueve el bolsillo: La insólita multa que recibió Cristiano Ronaldo tras escándalo con Portugal

El delantero deberá pagar un monto muy bajo por su controvertida salida del cuadro luso en la última fecha FIFA, donde tuvo un cruce con el entrenador Jorge Jesus.

255 euros. Ese será el monto que deberá pagar Cristiano Ronaldo tras su controvertida salida de la Selección de Portugal en la fecha FIFA de septiembre y octubre.

CR7 abandonó la concentración producto de su molestia con el entrenador Jorge Jesus, acusando que faltó a su palabra al no hacerlo ingresar en un duelo ante Noruega por la Nations League.

Producto de esto, el delantero fue sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), entidad que aplicó una multa y 30 días de suspensión.





El nulo impacto económico de la multa a Cristiano Ronaldo

El castigo económico llamó la atención debido a que tiene nulo impacto en el Bicho, quien tiene un sueldo base cercano a los 200 millones de la divisa europea.

De hecho, para cancelar los cerca de 280 mil pesos chilenos, al ex jugador del Real Madrid le alcanza con menos de un minuto de trabajo.

El bajo monto se debe a que el futbolista de 41 años reconoció su falta, por lo que el organismo determinó una sanción mínima.

Otro punto llamativo es que la suspensión no le impedirá a Ronaldo ser nominado para la fecha FIFA de noviembre, donde la escuadra lusa enfrentará a Dinamarca y Gales.

Sin embargo, la última palabra la tendrá Jorge Jesus que afirmó anteriormente que no se disculpará con el ídolo por la polémica.