Cristiano Ronaldo entra en discusión y arremete contra periodista: “Deje de usar bótox”

CR7 mandó un mensaje tras el debate que protagonizaron los periodistas Piers Morgan, cercano al jugador, y Simon Jordan en un programa inglés.

Cristiano Ronaldo no se aguantó y envió un fuerte mensaje tras la discusión de los periodistas Piers Morgan, cercano al futbolista, y Simon Jordan.

En medio del debate por abandonar a la Selección de Portugal y su molestia con el entrenador Jorge Jesus, Jordan insultó a su colega y lo acusó de estar en “forma servil” para el delantero.

El intercambio se dio en medio de un programa inglés, donde CR7 siguió atentamente todo y lanzó un durísimo dardo.





La reacción de Cristiano Ronaldo contra periodista

Durante la emisión Football Uncensored, Morgan reveló que el luso le dedicó palabras al comunicador mediante un mensaje.

“Ese rubio. Dile que deje de usar bótox, parece una manzana”, escribió el actual jugador del Al Nassr de Arabia Saudita.

El momento se expandió rápidamente por las redes sociales, donde se destapó que Ronaldo prestó atención a lo que comentaron de su salida.