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Gobierno anuncia suspensión de clases para este martes 27: revisa acá las comunas y zonas afectadas

Esta medida se debe al tornado que afectó a la región de O’Higgins y al nuevo desborde de la Quebrada Honda en Las Condes.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

A través de sus redes sociales, el Ministerio del Interior informó sobre la suspensión de clases para este martes 27 de octubre.

La comuna afectada es Requínoa en la región de O’Higgins, zona que se vio gravemente azotada por un tornado categoría 2.

Además, esta medida también regirá para en el polígono de seguridad reactivado en Las Condes por el nuevo desborde de la Quebrada Honda.

Entidades de educación superior suspenden clases de forma presencial

A través de diferentes comunicados, Universidad de Los Andes y Universidad del Desarrollo, comunicaron que todas sus actividades este martes 27 se harán de manera online.

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