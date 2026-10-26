Trenes EFE suspende el servicio entre Rancagua y San Fernando por daños a la estructura tras el tornado

Al respecto, la entidad dejó en claro que el servicio estará suspendido durante este lunes 26 y martes 27 de octubre.

Este lunes, Trenes EFE informó la suspensión de servicio entre Rancagua y San Fernando por daños en la infraestructura.

Esto, a raíz del tornado que pasó por la región de O’Higgins, afectando gravemente a la comuna de Requínoa.





Los detalles de la suspensión de trenes

A través de sus redes sociales, Trenes EFE expuso: “Producto del tornado que afectó a la región de O’Higgins, reportado en el sector de Rosario, se registraron diversas afectaciones a la infraestructura ferroviaria entre Rancagua y San Fernando”.

En esa misma línea, agregaron: “Entre los daños detectados se encuentran interrupciones en la alimentación eléctrica, caída de postes, presencia de árboles y elementos estructurales sobre la catenaria, además de afectaciones a postes de la infraestructura ferroviaria”.

Es por ello que el tráfico de trenes se interrumpió en ambas vías del tramo “para este lunes y martes 27 de octubre”.

La entidad aseguró que hay equipos en terreno evaluando los daños y trabajando para restablecer el servicio; sin embargo: “Las tareas se han visto dificultadas por las condiciones climáticas y de acceso en la zona”.

Trenes EFE hizo hincapié en que no existe una hora estipulada para la normalización de los servicios, lamentando las molestias a los usuarios.

Respecto del tramo Rancagua-Estación Central, expusieron que todos estarán operativos, pero “pueden haber servicios que pertenecen al tramo San Fernando que pueden presentar retrasos o suspensiones”.

Finalmente, la entidad enfatizó que estarán informando a través de sus canales oficiales.

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